La promessa, anticipazioni dal 14 al 20 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 14 a sabato 20 settembre 2025

Manuel è fermamente deciso a sposarsi entro pochi giorni, e nessuna obiezione dei suoi genitori sembra in grado di fargli cambiare idea. Jana si occupa di invitare tutta la servitù, mentre Cruz non fa altro che lamentarsi per l’imminenza delle nozze tra Manuel e Jana. Alonso, tuttavia, insiste affinché il matrimonio venga celebrato entro due giorni.

Nel frattempo, la marchesa pianifica di escludere gran parte della servitù dalla cerimonia. Leocadia confida a Catalina di aver vissuto una situazione simile in passato, rivelando di essere rimasta incinta prima del matrimonio, e cerca di darle conforto. I preparativi fervono e Cruz stabilisce che sarà Lorenzo ad accompagnare Jana all'altare…