La promessa, anticipazioni dal 5 all’11 ottobre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 5 a sabato 11 ottobre 2025

Dopo aver scoperto che la stanza attuale della marchesa apparteneva un tempo ad Alonso, Teresa, Vera, Lope e Marcelo iniziano a sospettare che il marchese avesse avuto un’amante e forse anche un figlio segreto. Nel frattempo, Jana rivela a Manuel di essere incinta.

Alonso subisce un duro colpo quando il signor Duran rifiuta di fare affari con lui, avendo saputo che Manuel ha sposato una cameriera. Intanto Angela confessa alla madre di aver abbandonato gli studi, convinta che fossero solo un pretesto per tenerla lontana dalla famiglia.

Cruz si infuria con Jana, rimproverandola per essere rimasta incinta prima delle nozze. A sorpresa, Lorenzo si schiera dalla sua parte e anche Alonso le dà ragione, mentre Curro e Leocadia difendono apertamente Jana. Curro, inoltre, sembra interessato ad Angela, anche se lei intuisce che il ragazzo ha uno sguardo particolare per Martina.

Durante la festa organizzata dai conti de Ballester, Curro nota Jacobo in compagnia di Martina, e la situazione si fa ancora più intricata…