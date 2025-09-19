La Promessa anticipazioni: Martina e Jacobo scelgono la location del loro matrimonio, ma non tutti sono felici!

Propositi nuziali in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa, ma non tutti ne saranno felici. Martina de Lujan (Amparo Pinero) vorrà infatti sposare il prima possibile il nuovo fidanzato Jacobo Monteclaro (Gonzalo Ramos), ma la location scelta farà storcere il naso a qualcuno. Scopriamo insieme perché…

La Promessa, news: i Lujan sempre più in crisi

In tal senso, è bene precisare che Jacobo accelererà i preparativi del suo matrimonio con Martina su insistenza di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Alonso de Lujan (Manuel Regueiro). Questi ultimi, data la crisi economica de La Promessa, inviteranno infatti l’uomo a diventare quanto prima il marito di Martina, per prendere possesso dei suoi beni ed autorizzare la vendita di alcuni territori della residenza, ai quali la ragazza si oppone, qualora fosse necessario per risollevarsi.

Tuttavia, anche se deciderà di agire per salvaguardare gli interessi della futura moglie, Jacobo agirà più d’astuzia e, con una serie di discorsi, convincerà Martina a stare dalla parte degli zii, vista che la proposta di Catalina (Carmen Asecas) di coltivare alcuni territori per ottenere dei ricavi sarà di difficile realizzazione e, soprattutto, richiederebbe tempo che i Lujan non hanno. A quel punto, Martina dirà sì alla vendita e convincerà anche Manuel (Arturo Garcia Sancho), ma il compratore trovato da Alonso si tirerà indietro all’ultimo minuto e le trattative dovranno ricominciare da capo con qualcun altro.

La Promessa, spoiler: Martina e Jacobo scelgono la location del matrimonio

Ad ogni modo, nonostante l’ultimo intoppo, Martina non vorrà comunque mettere da parte il suo matrimonio con Jacobo e gli parlerà di quanto si sente legata a La Promessa, ossia il luogo dove è cresciuto il defunto padre Fernando. Oltre a raccontargli la storia di tutta la sua famiglia, compresa la morte accidentale del primogenito del marchesato di Lujan e il passaggio della proprietà nelle mani di Alonso, Martina preciserà a Jacobo che sente il dovere di sposarsi lì anche per omaggiare il padre che non ci potrà essere.

Sentito il discorso, Jacobo non opporrà resistenza e darà il suo benestare affinché le nozze si celebrino a La Promessa. Al settimo cielo per l’accordo raggiunto, Martina comunicherà dunque la notizia ai parenti, ma non tutti ne saranno contenti…

La Promessa, trame: ecco chi non sarà felice!

Eh sì: anche se accetterà di accompagnarla all’altare, Alonso non farà i santi di gioia appena capirà che Martina intende sposare Jacobo nella tenuta, ciò perché tutto questo richiederà un grosso dispendio di denaro, che attualmente il marchesato di Lujan non possiede.

Insomma, la situazione sarà sempre più ingarbugliata, ma Martina non vorrà affatto rinunciare all’idea di diventare la signora Monteclaro nell’unico posto nel quale si è sempre sentita a casa. Alla fine si riuscirà a trovare una quadra oppure, suo malgrado, Alonso dovrà chiedere a Martina di mettere in standby ogni tipo di preparativo? Seguici su Instagram.