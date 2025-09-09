La Promessa, anticipazioni spagnole: ecco chi ha ucciso Jana (e non solo)!

I nodi sono finalmente venuti al pettine nelle puntate spagnole de La Promessa. Nell’episodio della soap trasmesso ieri in terra iberica, i telespettatori hanno finalmente scoperto chi ha ucciso Jana Exposito (Ana Garces) ma non solo, dato che è stato risolto il mistero che ha caratterizzato la narrazione fin dagli esordi. Facciamo dunque il punto della situazione….

La Promessa, spoiler spagnoli: il flashback rivelatore

La verità è stata rivelata ai telespettatori attraverso un flashback risalente al giorno in cui Jana è stata assassinata. Cominciamo col dirvi che la responsabile di tutto quanto è Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), la nuova dark lady che, nelle puntate italiane, entrerà in scena a partire da questo weekend.

Consapevole del fatto che Jana fosse in procinto di recarsi alla guardia civile con il fine di denunciare Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per l’omicidio di Tomas (Jordi Coll), Leocadia si è presentata in piena notte nella camera della Exposito e si è lasciata andare ad una confessione choc, capace di risolvere diversi misteri che hanno caratterizzato la soap iberica fin dalla prima puntata.

La Promessa, trame spagnole: la clamorosa confessione di Leocadia

Di fronte all’attonita Jana, Leocadia ha confessato in primis di essere l’assassina di Carmen, la prima moglie di Alonso (Manuel Regueiro). La Figueroa ha spiegato infatti alla Exposito di avere agito in tale modo su espresso ordine di Cruz, da tempo innamorata del marchese e dunque desiderosa di vivere una vita al suo fianco. Un omicidio che però ha procurato diversi problemi a Leocadia, soprattutto quando, nonostante le promesse di Cruz, non è riuscita ad entrare a far parte della società nobiliare spagnola.

Una situazione che si è complicata ancora di più quando Alonso ha intrecciato una relazione con Dolores (Anai Gonzalez), la madre di Jana. Anche in quel caso, spinta dall’ossessione di assecondare ogni capriccio di Cruz, Leocadia è passata all’azione e ha ucciso Dolores, macchiandosi poi del rapimento del piccolo Marcos, ossia Curro (Xavi Lock), che ha affidato ad Eugenia (Alicia Moruno), la sorella di Cruz e moglie di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), dopo un accordo sancito con l’ormai defunto barone Juan (Alberto Gonzalez).

Tutti gesti che non sono stati apprezzati appieno da Cruz, visto che poi ha ordinato a Romulo Baeza (Joaquin Climent) di assassinarla, costringendola a nascondersi per lungo tempo e a scappare dalla Spagna.

La Promessa, news spagnole: gli ultimi istanti di vita di Jana!

Ascoltata la clamorosa confessione, Jana non ha avuto il tempo di reagire prima che Leocadia le sparasse in pieno ventre e mettesse tra le sue mani un bottone di una casacca di Cruz per far ricadere la colpa su di lei. La Exposito è riuscita solo a far vagamente intuire a Curro che la Ezquerdo non c’entra nulla con l’attentato alla sua vita e, in seguito, è morta a causa di un veleno che Leocadia ha messo nell’acqua con la quale la fidata Maria Fernandez (Sara Molina) le bagnava le labbra per permetterle di idratarsi.

Anche se tutto sommato le stava simpatica, Leocadia ha dunque deciso di sacrificare Jana per vendicarsi di Cruz, creando i presupposti per farla entrare in carcere e prendere il suo posto a La Promessa. Un piano preciso che, fino ad ora, è riuscito alla perfezione, ma fino a quando durerà? Quel che è certo è che, finalmente, i telespettatori sanno cos’è successo sia a Jana e sia a Dolores e Carmen, ma i personaggi coinvolti nella trama ancora continuano ad ignorare l’arcano…

Ad ogni modo, le puntate in oggetto andranno in onda su Rete 4 non prima della primavera 2026. Motivo per cui ci sarà da attendere ancora parecchio… Seguici su Instagram.