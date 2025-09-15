La Promessa: Leocadia fa una confessione choc a Jana! Ecco quale | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, nonostante i consigli dell’anziana Ramona (Inma Perez Quiros), Jana Exposito (Ana Garces) parlerà più del dovuto con Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) e fornirà alla nuova dark lady un grosso vantaggio. Scopriamo dunque insieme di che cosa si tratta…

La Promessa, news: Jana e le indagini sulla stanza segreta

La storyline entrerà nel vivo nel momento in cui, in seguito a delle attente indagini, Jana arriverà alla conclusione che nella camera segreta nella quale è stata rinchiusa la madre Dolores (Anai Gonzalez) dopo aver dato alla luce Curro (Xavi Lock), potrebbe essere stato ucciso anche Tomas de Lujan (Jordi Coll).

Tale versione non convincerà particolarmente Pia Adarre (Maria Castro), in primis perché la Exposito continuerà a considerare il defunto barone Juan (Alberto Gonzalez) come il probabile assassino di Tomas. Comunque, Jana vorrà fare ancora più luce sulla questione e penserà di appoggiarsi a Ramona, che intanto sarà tornata a Lujan su richiesta di Curro per aiutare lui e la sorella a scoprire, finalmente e dopo tanti anni, chi ha ucciso Dolores. Proprio Ramona, però, storcerà decisamente il naso quando Jana le comunicherà che Leocadia è ospite, ormai da diverso tempo, di Cruz Ezquerdo (Eva Martin)…

La Promessa, trame: Ramona mette in guardia Jana su Leocadia

A quel punto, mostrandosi preoccupata, Ramona dirà a Jana di chiedere spiegazioni a Leocadia perché, all’epoca della morte di Dolores, era piuttosto legata a Juan. Un’informazione che farà scattare un campanellino d’allarme a Jana, la quale non perderà affatto tempo per commentare la questione con la diretta interessata.

Occhio dunque al successivo discorso di Leocadia: seppur cripticamente, Jana dirà alla sua interlocutrice di avere scoperto che, in passato, Alonso (Manuel Regueiro) è stato legato a un’altra donna dalla quale ha avuto un figlio, lo stesso che poco dopo è sparito nel nulla (così come l’amante). A sorpresa, la Figueroa farà dunque sapere a Jana di essere a conoscenza di quella storia perché, all’epoca, giravano degli uomini pericolosi e incappucciati. La vera rivelazione arriverà però poco dopo…

La Promessa, spoiler: la rivelazione di Leocadia!

Eh sì: oltre a non scartare l’ipotesi che Cruz potrebbe essersi disfatta di quel bambino, Leocadia asserirà con certezza che uno degli uomini incappucciati era proprio Juan Ezquerdo. Alla successiva domanda di Jana, sotto choc per la rivelazione, la Figueroa asserirà quindi di saperlo perché era l’amante del defunto barone. Una ricostruzione della storia che sembrerà combaciare con quella fatta, fino a quell’istante, dalla Exposito… ma tutto corrisponderà alla verità?

Quel che è certo è che, a fronte delle nuove scoperte, Jana si confronterà di nuovo con Ramona, ancora piuttosto scettica sulla figura di Leocadia, della quale invece la nostra protagonista si fiderà sempre di più…