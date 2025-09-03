One true loves, cast e trama del film romantico di Rai 1

One true loves, film su Rai 1 mercoledì 3 settembre 2025 in prima serata

Serata romantica su Rai 1 con il film One true loves, per la regia di Andy Fickman. Nel cast Phillipa Soo, Simu Liu, Luke Bracey e Michaela Conlin.

La pellicola – realizzata nel 2023 – narra di Emma e Jesse, due giovani uniti da un amore profondo che ha avuto origine fin dai tempi della scuola. Dopo aver vissuto anni felici viaggiando insieme in giro per il mondo, la tragedia colpisce: Jesse scompare in un incidente in elicottero. Quattro anni dopo, Emma trova conforto e una nuova speranza per la felicità innamorandosi di Sam, un amico d’infanzia. Tuttavia, il ritorno inaspettato di Jesse, che tutti credevano disperso, stravolge la sua vita. Emma si trova dunque davanti a una scelta difficile, sospesa tra due uomini e due amori intensi. Seguici su Instagram.

Vi ricordiamo su Canale 5 il film Una seconda occasione, di cui vi parliamo QUI.