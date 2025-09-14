Palinsesti Mediaset: variazioni Forbidden Fruit e La forza di una donna (dal 22 settembre)

Con l’arrivo dell’autunno torna sui teleschermi di Canale 5 Uomini e donne, il dating show del pomeriggio condotto come sempre da Maria De Filippi. Ciò, come ogni anno, va a ridefinire lo spazio che la rete ammiraglia Mediaset riserva alla programmazione delle soap opera. Vediamo dunque cosa succederà alle due produzioni che più ci hanno tenuto compagnia durante l’estate 2025.

Forbidden fruit dal 22 settembre manterrà lo stesso orario di sempre (ore 14,10, dopo Beautiful), ma la sua durata si dimezzerà: in pratica, ogni giorno – dal lunedì al venerdì – vedremo mezza puntata, per un totale di due puntate e mezza alla settimana.

La forza di una donna: sempre dal 22 settembre le avventure di Bahar andranno in onda dopo Uomini e donne, ovvero alle 16,10 (anche qui mezza puntata al giorno). In questo caso, però, bisogna capire cosa succederà dalla settimana successiva, quando cioè torneranno in video le strisce quotidiane dei talent e dei reality. Ne riparleremo a breve, e comunque sembra ormai assodato che La forza di una donna continuerà anche al sabato, in una maxipuntata di due ore (dalle 14,30 alle 16,30). Seguici su Instagram.