Squadra speciale Cobra 11, episodio “Bella da morire” | 1 settembre su Rai 2

Oggi, lunedì 1° settembre, torna su Rai 2 in prima serata e in prima visione assoluta alle 21.20 “Squadra speciale Cobra 11“. La celebre serie action tedesca, tra le più apprezzate a livello internazionale, vede protagonisti gli ispettori della polizia autostradale, Semir e Vicky.

L'episodio in programma questa sera è intitolato "Bella da morire". La trama prende il via quando Semir e Vicky sorprendono un uomo intento a disfarsi di un cadavere. La vittima, una giovane ragazza, è morta dopo che le era stato somministrato botox contraffatto. Questo ritrovamento dà il via a un'indagine che condurrà i due ispettori a scoprire inquietanti e dolorose verità.