Tempesta d’amore: Ana diventa una spia! Ecco per conto di chi… | Anticipazioni italiane

Riuscite a immaginare l’onestissima Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) nei panni di una spia doppiogiochista? Per quanto possa sembrare incredibile, sarà ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando la ragazza verrà suo malgrado coinvolta in una guerra senza esclusione di colpi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik contro Yvonne al torneo di freccette

Una nuova guerra sta infiammando il Fürstenhof… e questa volta potere e denaro non c’entrano! Da qualche giorno, i dipendenti dell’hotel a cinque stelle si stanno infatti preparando ad un torneo di freccette con in palio un premio decisamente allettante…

Determinata a vincere, Yvonne (Tanja Lanäus) è stata tra le prime ad iscriversi, coinvolgendo il suo amato Erik (Sven Waasner). L’armonia, però, durerà poco! Quando il marito non si rivelerà all’altezza delle aspettative, infatti, la Klee non esiterà a liquidarlo, sostituendolo con la cugina Greta (Laura Osswald)! E, a differenza dell’uomo, quest’ultima si rivelerà un vero talento naturale…

Purtroppo per le due cugine, però, Erik non si arrenderà tanto facilmente! Furioso per essere stato scaricato dalla moglie, Klee deciderà infatti di formare una nuova squadra insieme a Michael (Erich Altenkopf). Peccato solo che quest’ultimo – a dispetto di quanto garantito – non sarà esattamente un campione delle freccette…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik arruola Ana come spia

Sempre più frustrato dalla situazione, Erik non solo non si arrenderà, ma deciderà di usare ogni mezzo pur di sconfiggere Yvonne e Greta! Una determinazione che lo porterà a coinvolgere ulteriori personaggi…

Dopo aver provato (invano) a carpire i segreti delle due cugine, l’uomo si renderà infatti conto di aver bisogno di un’alleata insospettabile per costringere Greta e Yvonne ad aprirsi. E quale candidata migliore se non Ana?

Sarà così che Erik si rivolgerà alla Alves, implorandola di aiutarlo a scoprire i trucchi delle sue rivali. E, a sorpresa, lei accetterà! Inizierà così una vera e propria missione di spionaggio che vedrà Ana costretta a fare il doppio gioco per strappare a Yvonne i "segreti del mestiere". Come prevedibile, però, non ci vorrà molto prima che la verità venga alla luce… e a quel punto le conseguenze non si faranno attendere!