Tempesta d’amore, anticipazioni 1 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 1° ottobre 2025

Christoph teme che Tom sia ancora in vita e stia pianificando di incastrarlo. Günther approfitta della situazione in hotel ottenendo benefici dopo l'aggressione subita da Tonia. Ana, in piena crisi personale, valuta seriamente l'idea di abbandonare gli studi universitari. Helene stringe un legame con Tonia e trova una soluzione per liberarsi dall'imbarazzo causato da Günther. Nel frattempo, Tom, rifugiato nella baita, riesce a mettere le mani su un'impronta digitale di Christoph…