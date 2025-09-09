Tempesta d’amore, anticipazioni 10 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 10 settembre 2025

Philipp chiarisce il malinteso sul denaro, spiegando che parlava di Zoe e non di Ana. Michael e Nicole accettano la sua versione. Nel frattempo, Alexandra e Christoph vengono informati della gravidanza di Eleni e festeggiano insieme. Tom si sente frustrato sia per la partenza di Alexandra verso Marbella sia per il legame che sembra avvicinarla a Christoph. Ana è turbata: da una parte prova emozioni contrastanti per Philipp, dall’altra fatica a elaborare la fine della relazione con Vincent.

Caspar confessa a Lale di amarla, ma lei lo respinge. Vincent, determinato a riconquistare Ana, affronta Philipp e decide di combattere per lei. Helene scopre che Udo è sposato. In un momento di sogno, Alexandra immagina una situazione romantica con Christoph e nel dormiveglia pronuncia il suo nome, facendosi sentire da Tom. Alla fine, Vincent si presenta da Ana chiedendole una seconda possibilità… Seguici su Instagram.