Tempesta d’amore, anticipazioni 11 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 11 settembre 2025

Vincent chiede ad Ana un’altra chance, ma lei ha bisogno di tempo per riflettere. Philipp le consiglia di seguire il proprio cuore e queste parole la portano a chiudere definitivamente la relazione con Vincent. Nel frattempo, Tom mostra sempre più segni di gelosia nei confronti di Christoph, e Alfons lo avvisa di fare attenzione al suo atteggiamento impulsivo.

Caspar inizia il suo apprendistato in cucina e i colleghi gli organizzano uno scherzo di benvenuto. Yvonne gli domanda il consenso per leggere il diario del padre, temendo che possa contenere qualcosa di potenzialmente sconvolgente per lui. Intanto, Helene, delusa da Udo, decide di mettere fine alla sua esperienza con gli appuntamenti al buio…