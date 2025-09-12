Tempesta d’amore, anticipazioni 15 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 15 settembre 2025

Yvonne racconta a Caspar di avere uno zio che vive in Thailandia. Caspar riesce a trovarlo e lo contatta. Markus propone a Katja di uscire insieme e lei accetta con entusiasmo. Alexandra inizia a sentirsi oppressa dalla relazione con Tom e dalla sua gelosia possessiva. Philipp interviene appena in tempo per salvare la vita di Apollo; Ana, riconoscente, lo ringrazia calorosamente e tra loro scatta un bacio…