Tempesta d’amore, anticipazioni 16 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 16 settembre 2025

Ana e Philipp si scambiano un bacio e trascorrono una piacevole serata in birreria, dopodiché Philipp decide di fermarsi a dormire da lei. La mattina successiva, Vincent li scopre nel modo peggiore possibile.

Intanto, Alexandra medita di chiudere definitivamente con Tom, ma lui sembra avere tutt’altro in mente. Con un abile stratagemma, Tom inganna Christoph portandolo alla Baita Romantica, dove lo affronta duramente sia verbalmente che fisicamente. Christoph, fuori di sé dalla rabbia, ritorna in hotel.

Nel frattempo, Caspar apprende di avere una famiglia più grande di quanto immaginasse e, mentre Yvonne si sente al tempo stesso felice e inquieta, lo zio di Caspar gli propone di trasferirsi a casa sua. Il giorno successivo, Tom scompare misteriosamente e la Baita Romantica viene ritrovata completamente devastata…