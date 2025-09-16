Tempesta d’amore, anticipazioni 17 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 17 settembre 2025

Caspar, pieno di entusiasmo, si appresta a partire per un viaggio in Thailandia, dove avrà finalmente la possibilità di incontrare suo zio e i suoi cugini, creando un ponte con una parte della famiglia che non ha mai conosciuto veramente. Dall’altra parte, Werner, sempre vigilante e manipolatore, ordisce una trama per mantenere Katja distante da Markus, temendo che questa vicinanza possa creare problemi o sconvolgere i suoi piani personali. Nel frattempo, Ana vive sentimenti contrastanti: la sua relazione con Philipp le porta gioia e soddisfazione, ma al contempo si sente tormentata dal rimorso di aver causato dolore a Vincent, una colpa che continua a perseguitarla.

La tensione raggiunge il picco quando Tom, dopo uno scontro acceso con Christoph, sembra sparire nel nulla, lasciando Alexandra, Alfons e Hildegard sempre più angosciati. Con il passare delle ore, l'ansia cresce, soprattutto quando, mentre perlustrano il bosco nella speranza di trovare qualche indizio, scoprono il cellulare dell'uomo, violato e rotto. Questo ritrovamento spinge Alfons a prendere una decisione importante e inevitabile: è giunto il momento di coinvolgere la polizia nella ricerca e scoprire cosa sia realmente accaduto…