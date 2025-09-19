Tempesta d’amore, anticipazioni 22 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 22 settembre 2025

Vincent e Natalie si lasciano trasportare dalla passione, ma subito dopo, Natalie chiarisce le sue intenzioni: preferisce dormire a casa sua e non vuole che il loro rapporto subisca alcun cambiamento. Christoph prova amarezza per la domanda di Alexandra, che gli insinua il dubbio di aver fatto qualcosa a Tom. Nel frattempo, Ana scopre di essere stata inclusa tra i beneficiari nel testamento di Wilma e deve partecipare all’apertura del documento.

Hildegard cerca di ottenere informazioni dal commissario Meyser sulle indagini in corso. Lale è molto nervosa per l'esame imminente e, grazie al sostegno di Theo, studia fino a notte inoltrata. Philipp si incontra con Natalie e le confida la sua felicità per la relazione che sta vivendo con Ana….