Tempesta d’amore, anticipazioni 23 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 23 settembre 2025

Ana viene convocata dal tribunale per discutere dell’eredità di Wilma. Non potendo presentarsi personalmente, incarica sua madre con una delega per rappresentarla. Convinta che la baronessa le avrebbe lasciato una vecchia sella, Ana scopre invece di aver ereditato la tenuta Gut Thalheim e una notevole somma di denaro. Nel frattempo, Günther, che sta frequentando Helene, pare avere già una relazione con una donna di nome Tonia, suscitando il disappunto della governante, la quale perde sempre più fiducia negli uomini.

Christoph si lamenta con Alfons riguardo alle accuse di Hildegard e minaccia di agire per difendersi. Lale, disperata perché temeva di non aver superato nuovamente l’esame, scopre invece di averlo passato con successo. Per festeggiare questa vittoria, Ana organizza una cena in cui Philipp recita abilmente una finta sorpresa. Tuttavia, Vincent ed Erik iniziano a sospettare che Philipp sia interessato al patrimonio di Ana.

Hildegard si scusa con Alexandra, ma non riesce a fare lo stesso con Christoph. Alla fine, Ana invita Philipp a trascorrere la notte con lei al Fürstenhof, proprio quando Vincent fa il suo ingresso nello stesso luogo. Seguici su Instagram.