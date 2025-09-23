Tempesta d’amore, anticipazioni 24 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 24 settembre 2025

Ana è riconoscente a Wilma per la sua generosità, ma al tempo stesso si trova in balia di una situazione che sembra troppo grande da gestire. La recente eredità che l’ha vista protagonista comprende una somma di denaro considerevole e la prestigiosa tenuta Von Thalheim. Tuttavia, affrontare questo cambiamento non è semplice per lei, soprattutto considerando la totale mancanza di esperienza nel campo degli investimenti e della gestione patrimoniale. Philipp si propone di aiutarla, ma Ana è lacerata dal dubbio: può davvero fidarsi di lui?

Nel frattempo, a casa Fürstenhof, le tensioni non mancano. Christoph, accecato dalla rabbia, si scontra con Hildegard dopo che quest’ultima lo ha accusato di essere coinvolto nell’omicidio di Tom. La sua risposta è durissima: minaccia di licenziarla se non riceverà delle scuse immediate. Da parte sua, Werner cerca di placare l’atmosfera tra i due, ma Hildegard non intende cedere. Determinata a scoprire cosa sia accaduto realmente a suo nipote, la donna sembra decisa a portare avanti la sua battaglia.

A sorpresa, arriva dunque Tonia, la compagna di Günther, che si presenta al Fürstenhof senza preavviso. La situazione, però, si complica ulteriormente: Günther ha alimentato una menzogna facendole credere di essere sposato. Per reggere il gioco e evitare che la verità venga a galla, chiede aiuto a suo fratello Alfons a diventare complice in questa intricata rete di bugie.. Seguici su Instagram.