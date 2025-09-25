Tempesta d’amore, anticipazioni 26 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 26 settembre 2025

Helene asseconda Gunther fingendosi sua moglie davanti a Tonia, che però interpreta erroneamente la situazione. Nel frattempo, Nicole cerca di far capire ad Ana che Philipp è interessato solo alla sua eredità, ma Ana continua a non crederle e si rifiuta di firmare la delega. Natalie, in difficoltà economiche, viene persuasa da Philipp a raccontare ad Ana che Vincent era consapevole dell’eredità, stava con lei solo per interesse e ora cerca di screditarlo per sviare i sospetti.

Intanto, Tom trama vendetta contro Christoph e manomette un flacone di medicinali. Erik, da parte sua, decide di partecipare al torneo di freccette insieme a Michael, che si vanta di essere un campione, anche se la realtà sembra essere ben diversa… Seguici su Instagram.