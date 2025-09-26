Tempesta d’amore, anticipazioni 29 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 29 settembre 2025
Hildegard si sente male mentre è per strada. Tom, che la stava seguendo a distanza senza farsi notare, decide di chiamare un’ambulanza. Fortunatamente, il malore si rivela essere una questione di poco conto. Nel frattempo, Gunther accusa Helene di essere troppo chiusa di mente, provocando la reazione furiosa della donna, che finisce per tirargli una freccetta colpendolo nel sedere.
Ana, invece, propone a Philipp di diventare il suo gestore patrimoniale. Intanto, Tom ascolta da lontano un momento intimo tra Christoph e Alexandra, durante il quale si scambiano parole affettuose. Sopraffatto dalla gelosia, mentre corre nel bosco raccoglie una pietra con l'intento di usarla contro Christoph…