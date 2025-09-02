Tempesta d’amore, anticipazioni 3 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 3 settembre 2025

Helene si iscrive a un’app di incontri e decide di contattare un certo Udo, un primario a cui fa credere di essere la direttrice di un albergo. Alexandra suggerisce a Christoph di promuovere Tom al ruolo di assistente di direzione, e lui accetta, certo che il ragazzo non sarà in grado di gestire l’incarico. Nel frattempo, Caspar nota Lale fuori dal Fürstenhof e ne rimane immediatamente colpito.

Christoph si complimenta con Tom per la nuova posizione, ma lo tratta con distacco e superiorità. Philipp, invece, vuole accelerare il suo piano per riconquistare Ana e confessa a Nicole che nutre ancora dei sentimenti per lei. Aggiunge che, se sapesse di essere ricambiato, le chiederebbe immediatamente di sposarlo. Ana sente tutta la conversazione…