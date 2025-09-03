Tempesta d’amore, anticipazioni 4 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 4 settembre 2025

Ana sente Philipp confessare a Nicole di essere innamorato di lei e di volerle chiedere di sposarlo. Nel frattempo, Michael propone a Nicole di trasferirsi da lui per qualche giorno. Werner comunica a Katja che Markus ha ricevuto il sostegno del Comune di Bichlheim per l’organizzazione dell’esposizione dell’affresco.

Tom osserva Alexandra e Christoph conversare e pensa di aver colto frasi che lo riguardano, interpretandole come critiche. Successivamente, Markus e Alexandra condividono un pranzo durante il quale si confidano i rispettivi dilemmi sentimentali…