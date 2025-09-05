Tempesta d’amore, anticipazioni 8 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 8 settembre 2025

Philipp viene prontamente soccorso da Ana, che gli pratica il massaggio cardiaco riuscendo a salvargli la vita. Durante la permanenza in ospedale, Philipp vive un’esperienza di pre-morte in cui vede Ana come un angelo e finisce per innamorarsi sinceramente di lei.

Caspar riceve una splendida notizia: potrà finalmente iniziare la tanto desiderata formazione al Fürstenhof. Lale però si sente scoraggiata, poiché alcune materie le risultano troppo complesse, e nemmeno Theo riesce a darle il supporto necessario. Alla fine, è Caspar a trovare un modo efficace per aiutarla a comprendere alcuni concetti, e come segno di affetto, le regala un tenero bacio sulla guancia.

Christoph pianifica di festeggiare il suo compleanno in Spagna insieme ai figli e decide di invitare anche Alexandra, dandole così la possibilità di rivedere Eleni e Noah. Dopo qualche esitazione, la donna accetta su consiglio di Werner, nonostante il comportamento geloso di Tom….