Tempesta d’amore, anticipazioni 9 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 9 settembre 2025

Philipp si presenta in ospedale per scusarsi con Ana e le propone di restare amici, ma i vecchi sentimenti tra loro tornano a galla. Alexandra vive un momento di indecisione, trovandosi divisa tra Tom e l’opportunità di raggiungere Christoph a Marbella per incontrare Eleni. Nel tentativo di conquistarla, Tom le regala due biglietti per il balletto, ma lei non riesce a confessargli la verità. Caspar è preso da Lale e pensa di invitarla a cena, ma Greta cerca di dissuaderlo. Ana e Philipp trascorrono un piacevole momento guardando un film insieme e decidono di organizzare un’uscita romantica.

Vincent, deluso da alcuni avvenimenti, si confida con Natalie, con la quale finisce per passare una serata speciale. Hildegard riceve inaspettatamente fiori da Tom, mentre Alexandra ammette che la relazione con quest'ultimo sta diventando sempre più complicata. Nicole scopre tramite una registrazione che Philipp ha lasciato Zoe perché nutre ancora amore per Ana. Quest'ultima, parlando con Lale, confessa di provare emozioni contrastanti: sente qualcosa per Philipp, ma è al tempo stesso confusa per Vincent…