Tempesta d’amore, anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 15 a venerdì 19 settembre 2025

Apollo – l’amato cavallo di Ana – ha una forte colica. Dal momento che Vincent è impegnato, Philipp si offre spontaneamente di prendersi cura dell’animale. Un gesto che fa colpo sulla Alves…

Alexandra tenta di mediare tra Christoph e Tom, ma invano. Poco dopo, però, Dammann si rende conto grazie a Werner di dover cambiare atteggiamento se non vuole perdere la sua amata.

Caspar scopre grazie ad Yvonne di avere uno zio che vive in Tailandia. Inizialmente reticente all’idea di contattarlo, il ragazzo scopre con sua grande sorpresa di avere molto in comune con il suo unico parente…

Durante un incontro con Katja, Markus finisce per rompere una preziosa bottiglia di vino. L’incidente lo porta però a riscoprire la sua chimica con l’ex fidanzata…

Christoph fa un’appassionata dichiarazione d’amore ad Alexandra, che ne rimane profondamente toccata. Sempre più confusa sui suoi sentimenti, la donna si confida con Nicole.

Dopo il bacio con Ana, Philipp è al settimo cielo e dà appuntamento a quest’ultima per una serata galante. Ignaro di quanto sta accadendo, Vincent continua a sognare di poter tornare insieme alla Alves…

Mentre Yvonne spera che Caspar resti a vivere con lei ed Erik, il ragazzo è sempre più tentato di raggiungere la sua famiglia in Asia…

Katja e Markus rimangono bloccati insieme in cantina, finendo per riavvicinarsi. Preoccupato, Werner decide di intervenire…

Vincent scopre che Ana e Philipp sono nuovamente una coppia! Sconvolto, il veterinario prende le distanze dalla ragazza.

Yvonne viene a sapere che Caspar rinuncerebbe a partire per l’Asia solo per amor suo. A quel punto la donna regala al ragazzo un biglietto aereo, promettendogli di accoglierlo sempre a braccia aperte.

Helene va ad un appuntamento con un uomo conosciuto su internet… trovandosi inaspettatamente di fronte a Günther, il padre di Vanessa! Superata la sorpresa, i due decidono di trascorrere la serata insieme, con risultati inaspettati…

Vendendo Katja a pezzi, Erik chiarisce l’equivoco tra la donna e Markus. Mortificata, la Saalfeld prova a scusarsi col suo ex, ma lui non sembra più credere nel loro amore.

Vincent è sempre più geloso della felicità di Ana e Philipp, finendo per commettere un gesto di cui si pentirà…

Helene è sempre più presa da Günther, ma lui sembra a disagio di fronte alle attenzioni della Richter.

Greta si accorge che Natalie è innamorata di Vincent e le consiglia di farsi avanti con il veterinario. Nel frattempo Philipp è angosciato all'idea che Ana possa venire a conoscenza del suo vecchio piano per derubarla…