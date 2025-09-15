Tempesta d’amore, anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 22 a venerdì 26 settembre 2025

Tra Natalie e Vincent esplode la passione. La ragazza sostiene di non volere una storia seria, ma in cuor suo sogna un futuro col veterinario. Nel frattempo Philipp inizia a temere che Ana possa venire a sapere del suo vecchio intrigo…

Helene è sempre più innamorata di Günther. La attende però un’amara sorpresa…

Ana scopre che Wilma le ha lasciato il podere dei von Thalheim e metà del suo intero patrimonio! La ragazza non riesce a credere di essere ricca…

Lale è convinta di non aver superato il suo esame. La attende però una sorpresa…

Helene è sconvolta nello scoprire che Günther ha una fidanzata e capisce che i suoi sentimenti per l’uomo non solo ricambiato.

Mentre Ana festeggia insieme a Philipp, Nicole e Michael la sua improvvisa ricchezza, Vincent capisce che Brandes era da tempo a conoscenza dell’eredità che attendeva la Alves…

La fidanzata di Günther – Tonia – arriva a sorpresa al Fürstenhof! L’uomo sembra tutt’altro che felice, in quanto teme che la donna scopra una sua bugia…

Ana respinge con decisione le insinuazioni di Vincent e si dice certa dei sentimenti di Philipp. Quando quest’ultimo le chiede una procura per gestire il suo capitale, però, la ragazza si insospettisce…

Erik e Yvonne vogliono partecipare ad un torneo di freccette, ma si rendono presto conto di non poter vincere solo con le loro forze…

Günther fa credere a Tonia di essere sposato e cerca in ogni modo di evitare che la donna lo smascheri. Quando Tonia lo vede in compagnia di Helene, si convince che sia quest’ultima la misteriosa moglie di Sonnbichler…

Vincent rivela a Nicole di essere certo che Philipp fosse a conoscenza dell’eredità di Ana. A quel punto la donna ricorda la conversazione registrata da Michael in cui Brandes parlava del denaro di Ana e decide di far ascoltare l’audio alla figlia.

Yvonne decide di partecipare al torneo di freccette insieme a Greta, ferendo Erik. Quest’ultimo si mette dunque alla ricerca di un compagno di squadra che gli permetta di sconfiggere le due cugine…

Helene si lascia convincere da Günther a fingersi sua moglie. Quando inizia a conoscere meglio Tonia, però, la Ritter viene sopraffatta dai sensi di colpa…

Ana affronta Philipp, che non riesce a convincerla della propria innocenza. Disperato, il ragazzo chiede a Natalie di aiutarlo: quest’ultima deve far credere alla Alves che Vincent sapeva da sempre del testamento! Seguici su Instagram.