Tempesta d’amore, anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre 2025

Ana rimane sconvolta nello scoprire che Philipp ha finto di amarla solo per i suoi soldi. Mentre la Alves decide di evitare ogni contatto col veterinario, Natalie viene sopraffatta dai sensi di colpa per aver calunniato il suo amato.

Erik si rende conto che lui e Michael non hanno chance di battere Yvonne e Greta al torneo di freccette. Ciononostante, l’uomo non si arrende…

Helene rimane sconcertata dal bacio di Tonia e capisce di non poter più reggere il gioco a Günther ancora a lungo.

Theo rimane chiuso in uno stanzino, trovandosi a lottare contro la sua claustrofobia…

Yvonne capisce che Erik sta provando a scoprire il suo segreto a freccette e decide di intervenire…

Sopraffatta dalla frustrazione per la situazione in cui si è suo malgrado ritrovata, Helene si sfoga con Günther, finendo per causare un piccolo incidente.

Ispirata dalla passione di Natalie per gli animali, Ana inizia a considerare l’idea di abbandonare gli studi per dedicarsi a ciò che ama davvero. Nicole, però, è tutt’altro che d’accordo!

Dopo il suo recente incidente, Leo prova a dimenticare l’accaduto. Lale, invece, lo sprona ad affrontare le sue paure…

Dopo una serata piacevole in compagnia di Tonia, Helene decide di mettere definitivamente fine alla farsa a cui l’ha costretta Günther.

Grazie a Natalie, Ana ritrova il coraggio di montare Apollo e ritrova la gioia di cavalcare. A quel punto Philipp spinge la ragazza a considerare di riaprire il vecchio maneggio nel podere dei von Thalheim, da lei da poco ereditato.

Mentre Günther prova a convincere Helene a continuare a reggergli il gioco, Tonia è sempre più confusa dalla situazione.

Un incidente inaspettato cambia le carte in gioco al torneo di freccette…

Theo inizia la psicoterapia, ma resta profondamente deluso dalla sua prima seduta.

Dopo una discussione con Vincent, Ana inizia a sospettare che Natalie non le abbia raccontato la verità. La Junghans, però, riesce ancora una volta a convincerla. Seguici su Instagram.