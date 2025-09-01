Tempesta d’amore, anticipazioni dall’8 al 12 settembre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 8 a venerdì 12 settembre 2025

Ana tenta disperatamente di rianimare Philipp, riuscendo a salvargli la vita. Quando il ragazzo apre gli occhi, si innamora perdutamente della sua salvatrice!

Temendo che Caspar possa immischiarsi nella relazione tra Lale e Theo, Erik mette quest’ultimo in guardia.

Christoph invita Alexandra a festeggiare il suo compleanno insieme a tutta la loro famiglia in un hotel di lusso in Spagna. Di fronte alla reazione gelosa di Tom, la donna promette di non andare, ma poi Werner le fa cambiare idea…

Theo e Lale non prendono sul serio gli avvertimenti di Erik riguardo a Caspar. Quest’ultimo, però, non sembra intenzionato ad arrendersi…

Ricoverato in ospedale, Philipp viene sopraffatto dai suoi sentimenti e fa ad Ana una romantica dichiarazione d’amore. La ragazza intuisce che in Brandes qualcosa è cambiato e si riavvicina a lui…

Alexandra non riesce a confessare a Tom di aver deciso di partecipare alla festa di compleanno di Christoph. E così, quando Dammann poco dopo scopre la verità, si infuria con la fidanzata…

Determinato a fare colpo su Lale, Caspar decide di regalare a quest’ultima una collana. Poco dopo, però, Erik scopre che a Greta è scomparso un gioiello simile e sospetta subito del suo giovane inquilino…

Ormai sinceramente innamorato di Ana, Philipp telefona a Zoe per chiudere la loro relazione. La conversazione viene però accidentalmente registrata da Michael…

Alexandra scopre che Eleni è incinta e festeggia felice la bella notizia insieme a Christoph, facendo ulteriormente ingelosire Tom.

Philipp riesce in extremis a evitare che Michael e Nicole smascherino il suo piano. Nel frattempo Natalie è sempre più innamorata di Vincent…

Dopo una conversazione con Hildegard, Alexandra decide di fare un passo nei confronti di Tom e si riconcilia con lui. Quella stessa notte, però, la donna fa un sogno romantico su Christoph…

Yvonne difende Caspar dalle accuse di Erik, riuscendo a scagionare il ragazzo. Poco dopo quest’ultimo riceve il diario di suo padre ed ha una reazione inaspettata…

Helene ha un appuntamento con un certo Udo, conosciuto tramite una app di online dating. Peccato solo che l’uomo nasconda un segreto…

Mentre Philipp decide di non intralciare più la felicità di Ana, Vincent chiede a quest’ultima di dare una chance al loro amore. Lei accetterà?

Alexandra inizia a domandarsi se i suoi sentimenti per Christoph appartengano davvero solo al passato…

Caspar inizia ufficialmente il suo tirocinio al Fürstenhof.

Delusa da Udo, Helene decide di chiudere con l’online dating e cancella la app.

Sorpresa dalla richiesta di Vincent, Ana si prende del tempo per riflettere. Determinato a renderla felice, Philipp spinge la Alves a seguire il suo cuore. Così facendo, però, la porta involontariamente a prendere una decisione inaspettata…

Christoph ha l’ennesimo scontro con Tom e dice chiaramente al rivale che per lui e Alexandra non c’è futuro.

Caspar comunica a Yvonne di essere finalmente pronto a leggere il diario del padre. Nel frattempo, però, la donna scopre che il ragazzo ha ancora uno zio in vita…

Ana spiega a Vincent di non poter tornare insieme a lui, spezzandogli il cuore. Distrutto, il veterinario si avvicina a Natalie, mentre Philipp decide di lottare per il cuore della sua amata.