Tempesta d’amore: Theo affronta i suoi demoni (e il trauma del padre) | Anticipazioni italiane

Una difficilissima prova attende Theo Licht (Lukas Leibe)! Dopo aver affrontato con successo le problematiche legate all’ADHD, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio si troverà infatti di fronte ad una nuova durissima sfida… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Theo soffre di claustrofobia

Tra i personaggi più interessanti degli ultimi anni a Tempesta d’amore vi è senza dubbio Theo Licht. Giovane volenteroso di gran cuore, quest’ultimo ha avuto la vita condizionata da una grave forma di ADHD… almeno fino all’incontro con Lale Ceylan (Yeliz Simsek)!

Incoraggiato da quest’ultima, Theo ha infatti trovato la forza di affrontare la propria malattia, prima rivolgendosi ad un medico e poi iniziando una terapia farmacologia. Proprio grazie ai suoi sforzi, da ormai qualche mese il ragazzo sembra aver recuperato il pieno controllo della sua vita. Non per questo, però, tutti i suoi problemi sono finiti…

Come sappiamo, il giovane Licht nasconde infatti un passato drammatico, segnato da crudeli punizioni inflittegli dal suo stesso padre, un uomo incapace di comprendere la particolarità del figlio. E proprio questo trauma ha lasciato in Theo una grave problematica: attacchi di panico in luoghi chiusi. Una fobia che presto lo colpirà nel peggiore dei modi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Theo affronta la sua fobia

Nei prossimi giorni, Theo resterà infatti rinchiuso in uno stanzino a causa di un problema meccanico alla porta: un incidente innocuo per chiunque… tranne che per lui! A causa del suo trauma infantile, il ragazzo verrà infatti colpito da un gravissimo attacco di panico che lo segnerà profondamente.

Sconvolto, Licht proverà a dimenticare velocemente l’accaduto e voltare pagina. Lale, però, non sarà dello stesso avviso! Determinata ad aiutare il fidanzato a combattere i suoi demoni, la Ceylan spronerà infatti il ragazzo ad affrontare una volta per tutte la sua fobia, rivolgendosi ad un terapista.

Avrà successo? Per ora vi anticipiamo che per Theo inizierà un nuovo difficilissimo percorso che lo porterà ad affrontare non solo le conseguenze dei suoi traumi infantili, ma anche la causa stessa delle sue sofferenze: suo padre! Seguici su Instagram.