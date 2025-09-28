Tempesta d’amore: Tom decide di uccidere Christoph! | Anticipazioni italiane

Continuerà a essere al centro della scena la storyline incentrata su Tom Dammann (Milan Marcus). Ormai totalmente fuori controllo, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’ex chauffeur del Fürstenhof verrà infatti colto da un raptus omicida… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Tom perde il senno

Da settimane ormai Tom Dammann ha gradualmente perso il senno, fino a trasformarsi in una scheggia impazzita. Ossessionato da Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) l’ex chauffeur ha infatti tentato in tutti i modi di screditare Christoph Saalfeld (Dieter Bach) agli occhi della propria amata, arrivando a simulare la sua stessa morte per incastrare l’albergatore.

Come sappiamo, inizialmente il folle piano dell’uomo è sembrato funzionare, tanto che Christoph è finito nel mirino della polizia. Con il passare del tempo, però, le prove contro il tycoon si sono rivelate sempre più circostanziali, tanto che persino Alexandra sembra ormai convinta dell’innocenza di Saalfeld. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom cerca di uccidere Christoph

Sempre più esasperato per la situazione, Tom inizierà a prendersi dei rischi, avvicinandosi al Fürstenhof per osservare meglio la situazione e tentare di seminare nuovi indizi contro il suo nemico giurato. E proprio in una di queste circostanze, si è trovato di fronte ad una scelta difficilissima…

A causa del dolore per la scomparsa del suo amato pronipote, Hildegard (Antje Hagen) ha infatti avuto un malore nel bosco proprio sotto gli occhi di Tom. E a quel punto quest’ultimo dovrà scegliere: aiutare la sua adorata prozia rischiando di tradirsi o lasciare che l’anziana muoia?

Ebbene, in questo caso Dammann farà la scelta giusta: non solo allerterà i soccorsi (ovviamente in forma anonima), ma farà addirittura visita di nascosto a Hildegard in ospedale!

Tom si sarà dunque ravveduto? Purtroppo la risposta è “no”! Quando poco dopo l’uomo si imbatterà casualmente in Christoph nel bosco, verrà infatti colto da un raptus omicida che lo porterà a raccogliere una grossa pietra per aggredire l’ignaro albergatore alle spalle! Dammann avrà successo? Seguici su Instagram.