Tempesta d’amore: Tonia alleata di Ariane per distruggere Christoph? | Anticipazioni italiane

Un incredibile colpo di scena sta per riscrivere completamente la storia della scomparsa di Tom Dammann (Milan Marcus). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore una clamorosa teoria prenderà infatti piede, coinvolgendo un personaggio fino ad ora assolutamente insospettabile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph vuole scagionarsi

Sa ormai qualche giorno al Furstenhof non si parla d’altro che della drammatica scomparsa Tom Dammann, svanito nel nulla dopo un violento litigio con Christoph Saalfeld (Dieter Bach).

Non a caso la polizia – guidata dal solito commissario Meyser (Christoph Krix) ha concentrato i sospetti proprio sull’albergatore: l’unico con movente ed opportunità. Peccato solo che non solo Christoph continui a dichiararsi innocente, ma anche gli indizi contro di lui siano solo circostanziali…

Sempre più determinato a dimostrare la propria innocenza, Saalfeld inizierà dunque a chiedersi chi possa odiarlo così tanto da volerlo incastrare per omicidio. E la risposta sarà una: Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), la sua nemica giurata!

Benché in prigione, la perfida dark lady potrebbe infatti aver assoldato qualcuno per vendicarsi dell’uomo che le ha rovinato la vita. E quel qualcuno potrebbe essere un personaggio che già conosciamo molto bene…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph accusa Tonia

Il Commissario Meyser rivelerà infatti a Christoph che in prigione Ariane ha legato con una truffatrice (da poco scarcerata) solita usare degli alias, tra cui “Antonia Schäfer”. Non c’è dunque da stupirsi se – quando Saalfeld scoprirà che al Fürstenhof è da poco arrivata una donna che corrisponde alla descrizione e ha un nome molto simile (Tonia Schiffer) – inizierà a insospettirsi!

Ebbene, i sospetti dell’albergatore diventeranno certezza quando l’uomo riconoscerà nella nuova arrivata una donna da lui incontrata nei pressi della baita in cui venne inscenata la rissa con Tom. E a quel punto Christoph non esiterà…

Certo di aver trovato la sua persecutrice, Saalfeld aggredirà Tonia, accusandola di essere una complice di Ariane e aver provato a incastrarlo per la scomparsa di Tom Dammann! Avrà ragione? Per ora vi anticipiamo che per lui è in arrivo l’ennesima doccia fredda… Seguici su Instagram.