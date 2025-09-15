Tempesta d’amore: Werner, il crudele intrigo per dividere Markus e Katja! | Anticipazioni italiane

Se è vero che in amore ed in guerra tutto è concesso, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Werner Saalfeld (Dirk Galuba) riterrà di avere una doppia giustificazione per agire in modo spregiudicato. In gioco, infatti, ci sarà il cuore di una persona a lui cara, nonché la rivalità con un suo acerrimo nemico… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Markus e Katja si riavvicinano

Fino a qualche settimana fa Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) e Katja Saalfeld (Isabell Stern) erano una coppia felice e innamorata, nonostante le frizioni tra le rispettive famiglie. La scoperta dei crudeli intrighi dell’uomo contro il Fürstenhof, però, ha cambiato tutto…

Profondamente delusa dal tradimento del suo amato, Katja ha dunque troncato i rapporti con lui, respingendo ogni tentativo del suo ex di riconquistarla. Ma i sentimenti tra loro saranno davvero scomparsi?

Come molti di voi avranno intuito, la risposta é “no”! Nei prossimi giorni assisteremo infatti ad un lento ma inesorabile riavvicinamento tra i due innamorati, che culminerà quando il destino porterà i due a rimanere chiusi insieme nelle cantine dell’hotel. Non tutti, però, saranno felici della novità…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner divide Markus e Katja con un intrigo

Se Katja sarà chiaramente raggiante per la ritrovata sintonia con Markus, Werner sarà invece di tutt’altro umore! Certo che la sua amata cugina sia destinata a soffrire nuovamente per mano di Schwarzbach, l’anziano albergatore deciderà dunque di intervenire per impedire che i due tornino ad essere una coppia. E per raggiungere il suo obiettivo non esiterà a superare i limiti del lecito…

Ben sapendo che il tallone d’Achille della relazione tra Katja e Markus è la fiducia, il vecchio Saalfeld elaborerà dunque un perfido ma efficace intrigo per convincere la donna che Schwarzbach non sia mai cambiato e la stia continuando ad ingannare.

Come? Con la complicità di Erik (Sven Waasner), farà credere a Katja che Markus abbia corrotto un cameriere per rinchiuderli in cantina. E così, quando Schwarzbach negherà con veemenza di aver fatto quanto sostenuto da Saalfeld, la donna crederà che il suo amato le stia mentendo ancora una volta… Riuscirà Katja a scoprire la verità prima che sia troppo tardi? Seguici su Instagram.