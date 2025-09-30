Un posto al sole, anticipazioni 1° ottobre 2025: le intimidazioni a Ferri aumentano!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 1° ottobre 2025
In carcere, l'amicizia tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Ludovico si rafforza, mentre le intimidazioni di Rosario diventano sempre più pressanti. Vinicio (Gianluca Spagnoli) sembra sempre più deciso a sostenere il fratello Gennaro (Carlo Caracciolo), mentre Alberto Palladini (Maurizio Aiello) si confronta con Piero per mettere una volta per tutte fine alle questioni irrisolte con Gianluca (Flavio Gismondi). Nonostante le iniziali riserve di Raffaele (Patrizio Rispo), Renato (Marzio Honorato) gli dimostra che anche lui può trarre vantaggio dall'applicazione dell'Intelligenza Artificiale…