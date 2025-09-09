Un posto al sole, anticipazioni 10 settembre 2025: scontro tra Alice e Vinicio!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 10 settembre 2025

Marina (Nina Soldano) si trova in difficoltà nel cercare qualcuno che la supporti nella gestione dei cantieri, restando così sola ad affrontare una situazione sempre più complessa. Nel frattempo, Gennaro (Carlo Caracciolo) persiste nella sua strategia di manipolazione nei confronti di Vinicio (Gianluca Spagnoli) e cerca continuamente di convincerlo a schierarsi dalla sua parte, un comportamento che sembra destinato a far precipitare la situazione in uno scontro acceso tra il ragazzo e Alice (Fabiola Balestriere).

Sul fronte emotivo, Luca (Luigi Di Fiore) e Giulia (Marina Tagliaferri) vivranno un momento di malinconia per il ritorno a casa di Manuel (Manuel D’Angelo) e Rosa (Daniela Ioia), un evento che segna la fine di un periodo spensierato condiviso insieme. A complicare ulteriormente le dinamiche, Pino (Antimo Casertano) apparirà piuttosto contrariato all’idea che nuovi ospiti siano pronti ad arrivare nella casa della sua compagna… Seguici su Instagram.