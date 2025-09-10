Un posto al sole, anticipazioni 11 settembre 2025: Viola e Damiano faccia a faccia

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 11 settembre 2025
Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) insiste con il suo avvocato, facendo pressione su di lui. Alice (Fabiola Balestriere) è preoccupata che le tensioni tra le rispettive famiglie stiano spingendo Vinicio (Gianluca Spagnoli) a distaccarsi da lei.
Dopo il ritorno da Milano, Viola (Ilenia Lazzarin) si troverà faccia a faccia con Damiano (Luigi Miele), che le rivelerà la sua decisione nella speranza di ravvivare il loro legame. Infine, Micaela (Gina Amarante) spronerà Samuel (Samuele Cavallo) a mettere in luce tutte le sue capacità come ballerino…