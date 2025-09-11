Un posto al sole, anticipazioni 12 settembre 2025: Viola, in forse la storia con Damiano

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 12 settembre 2025

Nel corso di un inatteso e seducente ballo, Samuel (Samuele Cavallo) e Micaela (Gina Amarante) potrebbero ritrovarsi sorprendentemente più vicini, riscoprendo una complicità che sembrava perduta. Parallelamente, il confronto intenso e pieno di tensione tra Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele) rischia di mettere seriamente in crisi la stabilità della loro relazione.

Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante) sono sempre più preoccupati per l'insolita dipendenza di Renato (Marzio Honorato) dall'intelligenza artificiale, temendo che questa sua ossessione possa influire negativamente sulle sue abitudini quotidiane e sul loro rapporto…