Un posto al sole, anticipazioni 15 settembre 2025: la scoperta di Jimmy riguarda Viola

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 15 settembre 2025

Renato diventa sempre più dipendente dall’intelligenza artificiale, mentre Jimmy scopre che Matteo sta pianificando una vendetta contro Viola e ha preparato una sorpresa spiacevole per lei. Nel frattempo, Rosa accoglie Eduardo e Clara, tornati a Napoli, mentre Damiano confida a Ignazio e Simone di voler abbandonare il lavoro in polizia, scatenando una reazione furiosa tra i suoi colleghi.

Dopo una notte intensa, Micaela si apre con Samuel rivelandogli i suoi sentimenti; lui, deciso a lasciare Gabriela per evitare di farle soffrire, si rende presto conto che il destino ha un modo alquanto beffardo di ribaltare le situazioni…