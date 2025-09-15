Un posto al sole, trama 16 settembre 2025: Damiano, un amico gli farà cambiare idea?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 16 settembre 2025

Damiano (Luigi Miele) sembra essere sempre più deciso a lasciare la polizia. Sarà il confronto con un vecchio amico a fargli cambiare idea? Nel frattempo, dopo che Matteo (Andrea Matrone) gli ha rivelato i suoi propositi di vendetta contro Viola (Ilenia Lazzarin), Jimmy (Gennaro De Simone) dovrà prendere una difficile decisione sul da farsi. Intanto, Nunzio (Vladimir Randazzo) e Samuel (Samuele Cavallo) si confronteranno su un aspetto inaspettato: non tutti i tradimenti portano solo conseguenze negative… Seguici su Instagram.