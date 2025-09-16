Un posto al sole, anticipazioni 17 settembre 2025: Damiano, è il momento di riflettere

Vittorio Rossani 16 Settembre 2025

Luigi Miele è Damiano a Un posto al sole / Foto RAI
Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 17 settembre 2025

Dopo il toccante discorso di Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna), Damiano (Luigi Miele) si trova a riflettere sulla decisione di abbandonare la polizia, rendendosi anche conto di quanto Rosa (Daniela Ioia) sia profondamente legata a lui.

Gianluca (Flavio Gismondi) ritorna al palazzo e viene coinvolto da Alberto (Maurizio Aiello) in un confronto con Federico (Damiano Zangaro), che lo porterà a confrontarsi con il senso di vuoto lasciato da un padre assente durante la sua infanzia. Spinto da Manuela (Gina Amarante), Jimmy (Gennaro De Simone) cerca di agire nel modo giusto, anche se il costo da affrontare potrebbe rivelarsi estremamente elevato…