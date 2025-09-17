Un posto al sole, anticipazioni 18 settembre 2025: Gennaro Gagliotti torna ai cantieri

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 18 settembre 2025
Gennaro (Carlo Caracciolo), grazie al supporto di Vinicio (Gianluca Spagnoli), decide di ritornare ai Cantieri con l’intenzione di riaffermare la sua posizione di amministratore delegato; l’uomo è insomma determinato a riprendere le redini della situazione. Nel frattempo, Alice (Fabiola Balestriere) prova a persuadere il fidanzato a partire insieme a lei, cercando di convincerlo a lasciarsi tutti quei problemi che non li riguardano direttamente alle spalle e ricominciare da capo.
Influenzato dai consigli di Silvia (Luisa Amatucci), Guido (Germano Bellavia) si sforza con un certo imbarazzo di avvicinarsi romanticamente a Mariella (Antonella Prisco), adottando un approccio timido e incerto. Tuttavia, Bice (Lara Sansone) rimane vigile e attenta, osservando ogni suo gesto per proteggere l’amica da eventuali delusioni… Seguici su Instagram.