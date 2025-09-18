Un posto al sole, anticipazioni 19 settembre 2025: Alice è decisa a partire!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 19 settembre 2025

Alice (Fabiola Balestriere) è ormai determinata a partire, mentre Vinicio (Gianluca Spagnoli) si trova in una lotta interiore tra il desiderio di non lasciarla andare e quello di sostenere suo fratello Gennaro (Carlo Caracciolo) in un momento così difficile. Damiano (Luigi Miele) e Viola (Ilenia Lazzarin) appaiono sempre più distanti, e Niko (Luca Turco) si rivolge a Raffaele (Patrizio Rispo) per cercare di distrarre Renato (Marzio Honorato) dalla sua fissazione per Marzia, l'intelligenza artificiale…