Un posto al sole, trama 22 settembre 2025: Ferri spera in misure meno restrittive

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 22 settembre 2025
Marina (Nina Soldano) cerca disperatamente di far aprire gli occhi a Vinicio (Gianluca Spagnoli), ormai intrappolato nella crescente influenza manipolatrice di Gennaro (Carlo Caracciolo), che lo sta portando sempre più lontano dalla realtà.
Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) vive momenti di grande tensione, desideroso di ottenere finalmente misure meno rigide che possano alleggerire la sua situazione. Guido (Germano Bellavia), alle prese con un crescente senso di smarrimento per il desiderio di portare avanti un corteggiamento fuori dagli schemi, potrebbe ricevere un aiuto non del tutto previsto da Micaela (Gina Amarante) e Samuel (Samuele Cavallo).
Silvia (Luisa Amatucci) insiste affinché Michele (Alberto Rossi) decida di prendersi una pausa dai suoi impegni lavorativi per preservare un equilibrio personale; tuttavia, l'instancabile giornalista si dedica ad organizzare un'intervista a Paolo Siani, evento carico di significato in memoria del fratello Giancarlo, tragicamente scomparso quarant'anni prima…