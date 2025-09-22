Un posto al sole, anticipazioni 23 settembre 2025: Ferri in una situazione complicata

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 23 settembre 2025
Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si ritroverà coinvolto in una situazione complicata, mentre Gennaro (Carlo Caracciolo) continuerà ad allontanare Marina (Nina Soldano) dai cantieri, rafforzando ulteriormente il legame con suo fratello. Nel frattempo, un imprevisto legato al caseificio offrirà a Vinicio (Gianluca Spagnoli) l’opportunità di dimostrare il suo valore.
La trasmissione dedicata a Giancarlo Siani contribuirà a intensificare l’impegno di Michele (Alberto Rossi) nel lavoro, portandolo ancora una volta a mettere la professione davanti alla sua vita privata. Tuttavia, questa volta Silvia (Luisa Amatucci) sembrerà meno disposta ad accettarlo. Infine, Guido (Germano Bellavia) realizzerà un grande sogno di Mariella (Antonella Prisco), lasciandola profondamente colpita…. Seguici su Instagram.