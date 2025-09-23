Un posto al sole, anticipazioni 24 settembre 2025: arriva una notizia su Agata…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 24 settembre 2025
Michele Saviani (Alberto Rossi), ascoltando le parole di chi tiene davvero a lui, sceglie di concedersi un po' di tempo per ritrovare se stesso, soprattutto dopo le difficoltà affrontate. Proprio in quel momento, però, dall'ospedale arriva una comunicazione che riguarda Agata (Maria Cristina Mastrangeli). Intanto, Gianluca (Flavio Gismondi) pare custodire un segreto che lo inquieta profondamente, mentre Rosa (Daniela Ioia) cercherà di dissimulare alcuni piccoli ma rilevanti segnali che rivelano il progredire della malattia di Luca (Luigi Di Fiore)…