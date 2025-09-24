Un posto al sole, anticipazioni 25 settembre 2025: Michele va in ospedale da Agata

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 25 settembre 2025
In vista del processo, Eduardo (Fiorenzo Madonna) decide di cercare un lavoro, ma l'accoglienza del quartiere si rivela ben lontana dalle sue aspettative, costringendolo a confrontarsi con una difficile realtà. Nel frattempo, Michele (Alberto Rossi) va in ospedale per incontrare Agata (Maria Cristina Mastrangeli), appena uscita dal coma, suscitando in Silvia (Luisa Amatucci) il timore che questa visita possa indurlo a ripensare al loro piano di viaggio. Gianluca (Flavio Gismondi), invece, continua a comportarsi in modo ambiguo, lasciando intendere che potrebbe celare qualcosa….