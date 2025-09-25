Un posto al sole, anticipazioni 26 settembre 2025: Eduardo si infuria, Pino e Alberto lo criticano

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 26 settembre 2025

Matteo (Andrea Matrone) non tarda a mettere in atto la sua vendetta contro Jimmy (Gennaro De Simone), portando inevitabilmente conseguenze sul rapporto di amicizia tra quest'ultimo e Camillo (Lorenzo De Angelis). Eduardo (Fiorenzo Madonna) è furioso per l'offensiva scritta che lo riguarda, e il suo atteggiamento finirà per essere criticato sia da Pino (Antimo Casertano) che da Alberto (Maurizio Aiello). Intanto, grazie al guasto di Marzia e all'intervento di Manuela (Gina Amarante), Renato (Marzio Honorato) potrebbe finalmente liberarsi dalla sua ossessione per la tecnologia e avvicinarsi maggiormente a Raffaele (Patrizio Rispo)…