Un posto al sole, anticipazioni 29 settembre 2025: Gianluca fa una “strana vendita”…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 29 settembre 2025

Giulia (Marina Tagliaferri) e Rosa (Daniela Ioia) non riescono a nascondere il loro stupore per il modo insolito con cui Gianluca Palladini (Flavio Gismondi) ha venduto un orologio che afferma essere suo. La situazione si complica ulteriormente quando Piero Baccini arriva a Napoli deciso a reclamarne la restituzione. Nel frattempo, tra i preparativi per il loro trasferimento in Nuova Zelanda, Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) avanzano una proposta a Guido (Germano Bellavia): vuole considerare di trasferirsi temporaneamente nella loro abitazione? Intanto, Camillo (Lorenzo De Angelis), visibilmente scosso dal recente comportamento di Jimmy (Gennaro De Simone), sembra determinato a non concedere altre possibilità al suo amico di lunga data…