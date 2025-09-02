Un posto al sole, trama 3 settembre 2025: Gennaro contatta qualcuno a lui caro…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 3 settembre 2025
Roberto e Marina si stanno impegnando a contrastare le accuse mosse da Gagliotti, cercando di mantenere la calma mentre tentano di dimostrare la loro posizione. Nel frattempo, Gagliotti sceglie di rivolgersi a qualcuno a lui caro, nella speranza di trovare supporto o soluzioni per affrontare la situazione.
Damiano è in trepidante attesa di scoprire il risultato del concorso che potrebbe segnare un passo decisivo nella sua carriera, consentendogli di ottenere la promozione a viceispettore. Intanto, per Micaela sembra giunto il momento tanto atteso di abbandonare finalmente quella corazza di cinismo che da tempo la caratterizza, aprendosi forse a una nuova fase della sua vita… Seguici su Instagram.