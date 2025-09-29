Un posto al sole, trama 30 settembre 2025: Alberto interviene nei problemi di Gianluca

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 30 settembre 2025
Alberto Palladini (Maurizio Aiello) interviene nell’acceso dibattito tra suo figlio Gianluca (Flavio Gismondi) e Piero, determinato a dirimere la questione seguendo un approccio tutto personale. Nel frattempo, un aspetto insolito e finora sconosciuto della personalità di Gianluca inizia a venire alla luce…
Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si lascia coinvolgere sempre più da Ludovico, consolidando il loro legame, ma questo avvicinamento lo porta a scontrarsi in modo ancora più evidente con Rosario, alimentando una tensione crescente. Marina (Nina Soldano), dal canto suo, non riesce a nascondere la preoccupazione che nutre nei confronti del marito, tormentata dall’ansia per ciò che potrebbe accadere.
Intanto Bice Cerruti (Lara Sansone) continua a mettere in guardia Mariella (Antonella Prisco) dai tentativi di conquista di Guido (Germano Bellavia), ma – nonostante i suoi avvertimenti – la distanza tra i due ex si accorcia pericolosamente fino a sfiorare la possibilità di un nuovo bacio… Seguici su Instagram.