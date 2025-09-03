Un posto al sole, anticipazioni 4 settembre 2025: arriva Vinicio, le indagini proseguono!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 4 settembre 2025
Vinicio (Gianluca Spagnoli) si precipita a supporto del fratello Gennaro (Carlo Caracciolo), mentre l’indagine che coinvolge Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) prosegue, cercando di chiarire la dinamica degli eventi attraverso le testimonianze degli operai presenti e della segretaria Luciana (Barbara Mercurio).
Intanto, Damiano (Luigi Miele) sembra sul punto di prendere una decisione che potrebbe stravolgere gli equilibri. Per Michele (Alberto Rossi) arriva il momento di confrontarsi con una dolorosa realtà riguardo al recupero della funzionalità della sua gamba…